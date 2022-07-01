Двое человек пострадали в пьяной аварии в центре Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Toyota Corolla и его пассажир пострадали в аварии напротив дома #70 на ул. Профсоюзной в Тюмени днем 25 июля. Мужчина, находившийся за рулем иномарки, был нетрезв, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Столкнулись автомобили Toyota Corolla и "Лада Веста". По предварительным данным, иномарка выехала на полосу, предназначенную для встречного движения.

"45-летний водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,80 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, у водителя иномарки диагностировали травмы руки и грудной клетки. Его 40-летний пассажир травмировал голову.

Обстоятельства авария выясняются.