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Участок улицы Механической в Тюмени дважды закроют для проезда на время фестиваля фермерской еды

Общество, 08:21 27 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта будет ограничено на участке ул. Механической в Тюмени 6 и 7 августа с 7 до 21 часа, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Ограничение вводится на участке от дома №27 до ул. Максима Горького в связи с проведением фестиваля фермерской еды "СВОЁ" на площади 400-летия Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД. Пути объезда: улицы Республики, Холодильная и Фабричная.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# ограничение движения

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