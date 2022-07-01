Участок улицы Механической в Тюмени дважды закроют для проезда на время фестиваля фермерской еды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта будет ограничено на участке ул. Механической в Тюмени 6 и 7 августа с 7 до 21 часа, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Ограничение вводится на участке от дома №27 до ул. Максима Горького в связи с проведением фестиваля фермерской еды "СВОЁ" на площади 400-летия Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД. Пути объезда: улицы Республики, Холодильная и Фабричная.