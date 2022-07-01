В Тюмени появится мультиспот в 40 квадратных метров для катания на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX

| Фото: Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team) | Фото: Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team)

Мультиспот площадью 40 кв. м для катания на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX появится на Цветном бульваре, возле скульптуры "Мелодия", 29 июля благодаря федеральной программе развития уличной культуры и экшн-спорта "Уличная классика".

Площадку решили сделать на излюбленном месте райдеров, где зарождалась история тюменского стрит-катания. Она представляет собой комбинацию из шести фигур: бэнк, мини-рампа, слэппи-спот и грани для скольжения. Это первая бетонная мобильная фигура в России, спроектированная опытной командой "RampStroy" в Москве. При поддержке Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) в проектировании площадки участвовали тюменские спортсмены.

Площадка будет доступна для катания с 29 июля, В 16 часов здесь пройдет скейт-контест от "Сквот" бордшоп среди тюменских райдеров. Раскатка спортсменов начнется с 12 часов. Участие в открытии площадки примут глава города Руслан Кухарук и президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Иван Шмонин.

По словам президента Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Ивана Шмонина, площадку на Цветном бульваре неоднократно пытались оборудовать фигурами из фанеры, поэтому было принято решение поставить бетонную именно там. За основу взята мини-рампа с элементами малых архитектурных форм. В Тюмени не так много бетонных фигур, хотя это всемирно известный тренд – в России многие города обладают хорошими бетонными парками.