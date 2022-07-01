Улица Мелиораторов в Тюмени станет безопаснее для пешеходов

| Фото: группа "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Благоустройство дороги продолжается на ул. Мелиораторов в Тюмени на участке от ул. Щербакова до ул. Голышева. На отрезке протяженностью в километр отремонтировали дорожное полотно, обновили бордюры, смонтировали два остановочных павильона и плавающие колодцы.

Здесь появился островок безопасности на нерегулируемом пешеходном переходе и искусственные дорожные неровности. Рабочие монтируют перильные ограждения, затем установят недостающие дорожные знаки.

Всего в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году в Тюмени методом фрезерования отремонтируют 8,83 км дорог, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ.