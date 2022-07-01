Тюменский хореографический спектакль "Парфюмер" увидят отдыхающие в Сочи

| Фото: группа в Вконтакте https://vk.com/europa_tyumen | Фото: группа в Вконтакте https://vk.com/europa_tyumen

70 танцовщиков от 5 до 35 лет, 500 костюмов, 20 тонн декораций приедут в Сочи для показа легендарного хореографического спектакля "Парфюмер", который пройдет в Зимнем театре с 29 по 31 июля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал менеджер театра Дмитрия Ефимова "Европа" Максим Богородецкий.

"Мы решили попробовать гастрольную деятельность и выбрали для начала курортный город Сочи, потому что это самая надежная площадка, чтобы заявить о себе. Считаю, что это выигрышный вариант для раскручивания", - пояснил он.

По словам Максима Богородецкого, это первые полноценные гастроли "Европы".

"Мы хотим понять, что это такое, что нам для этого необходимо, и как дальше работать в этом направлении. Если все пройдет отлично, будем думать о дальнейших выездах, может, наоборот поймем, что это нам не подходит", - отметил он.

Режиссер и хореограф Дмитрий Ефимов создал свою интерпретацию непростой истонрии одержимого, передавая эмоции героев через пластику и танец.

"Парфюмер" - это современная хореография, яркие костюмы, невероятная история и море эмоций. Уверен, что зрители по достоинству оценят этот спектакль", - добавил он.

Билеты доступны на сайте ПАРФЮМЕР2022.РФ

Ирина Шемякина