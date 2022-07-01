На "Сценарный кэмп" в Тюмень приедут 100 авторов со всей России

| Фото: группа "Медиаполис" ВКонтакте | Фото: группа "Медиаполис" ВКонтакте

100 авторов со всей России стали участниками проекта "Сценарный кэмп", который пройдет в Тюмени с 13 по 17 августа. До 7 августа они проходят онлайн-обучение от экспертов киноиндустрии, сообщает центр развития региональных кино и медиа "Медиаполис".

Мастер-классы проводят основатели киностудии и руководители стриминговых платформ: Александр Карманов, Светлана Сонина, Ирина Обидова, Антон Тюриков, Дарья Лебедева, Риаля Каримова, Савва Минаев, Алексей Нужный.

На офлайн части в Тюмени ребята доработают свои сценарии в летнем лагере для взрослых в лесу, где будут защищать идеи на питчинге перед стриминговыми платформами. В финале, который пройдет с 19 по 25 сентября, авторы презентуют работы в Крыму на арт-кластере "Таврида" представителям онлайн-кинотеатров для дальнейшей реализации.

Отметим, что всего заявки на тюменский проект подали 475 участников. Они отправили более 600 сценариев.

Подробности - на официальном сайте.