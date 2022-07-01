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22 спортсмена из Тюменской области поборются за награды Международных летних игр "Дети Азии"

Спорт, 10:59 27 июля 2022

МФК-Тюмень-2006 | Фото: МФК-Тюмень-2006

22 спортсмена представляют Тюменскую область на Международных летних спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке, которые стартуют 27 июля. Они продлятся до 8 августа.

Всего в состязания примут участие 1 тыс. 650 спортсменов из 26 стран. Они разыграют 273 комплекта наград. 118 спортсменов представляют Уральский Федеральный округ. Тюменцы поборются за медали в 4 видах спорта: мини-футбол - МФК-Тюмень-2006; дзюдо - Полина Вакушина, Анна Болсун и Темирлан Шахнавазов, ЦОП "Тюмень-дзюдо"; бокс - Даниил Южаков, СШ № 3; легкая атлетика - Софья Питерова, СШ № 2. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Игры "Дети Азии" играют важную роль в развитии детского и юношеского спорта, способствуют выстраиванию дружественных контактов талантливых юных спортсменов из разных стран азиатского региона. Желаю юным участникам соревнований удачи, высоких результатов и ярких побед!" - напутствовал уральцев полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Напомним, международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся каждые 4 года.

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# бокс , Владимир Якушев , легкая атлетика , ЦОП Тюмень-дзюдо

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