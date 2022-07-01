22 спортсмена из Тюменской области поборются за награды Международных летних игр "Дети Азии"
22 спортсмена представляют Тюменскую область на Международных летних спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке, которые стартуют 27 июля. Они продлятся до 8 августа.
Всего в состязания примут участие 1 тыс. 650 спортсменов из 26 стран. Они разыграют 273 комплекта наград. 118 спортсменов представляют Уральский Федеральный округ. Тюменцы поборются за медали в 4 видах спорта: мини-футбол - МФК-Тюмень-2006; дзюдо - Полина Вакушина, Анна Болсун и Темирлан Шахнавазов, ЦОП "Тюмень-дзюдо"; бокс - Даниил Южаков, СШ № 3; легкая атлетика - Софья Питерова, СШ № 2. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Игры "Дети Азии" играют важную роль в развитии детского и юношеского спорта, способствуют выстраиванию дружественных контактов талантливых юных спортсменов из разных стран азиатского региона. Желаю юным участникам соревнований удачи, высоких результатов и ярких побед!" - напутствовал уральцев полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.
Напомним, международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся каждые 4 года.