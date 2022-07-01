Волонтеры-медики учат тюменцев оказывать первую помощь

| Фото: пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Обучающий курс по оказанию первой медицинской помощи от волонтеров-медиков ТюмГМУ прошли 20 школьников и студентов в Тюмени. Участники курса отрабатывали приемы по спасению жизни на медицинских фантомах.

Старшеклассникам и студентам показали, как проводить сердечно-легочную реанимацию, оказывать помощь при травмах, ожогах, кровотечении, попадании инородного тела в дыхательные пути, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медуниверситета.

После обучения слушатели курса вправе сдать экзамен с теоретическими и практическими заданиями, получить сертификат и присоединиться к движению добровольцев-медиков.