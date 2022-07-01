В Тюмени трое собутыльников убили приятельницу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двух убийц женщины и их сообщницу, которая смыла следы преступлени, будут судить в Тюмени. Убийство произошло в марте 2022 года. Причиной стала ссора, которая возникла между обвиняемыми и жертвой. Так трагически закончилось застолье с алкогольными напитками. Обвинительное заключение передано в суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

Из материалов дела известно, что двое мужчин во время ссоры избили потерпевшую. От полученных травм она скончалась. Для того, чтобы избавиться от трупа, они его вынесли в лифт многоквартирного дома. В это время очевидец происшествия – участница того же застолья - уничтожила улики. Женщина смыла кровь и следы волочения, а также не сообщила о происшествии в правоохранительные органы.

Двое мужчин 45 и 46 лет обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое совершено группой лиц и повлекло смерть потерпевшего. А их 31-летняя знакомая – в укрывательстве особо тяжкого преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.