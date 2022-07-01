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В Тюмени по суду восстановили трудовые права 15-летней школьницы

Общество, 13:21 27 июля 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Трудовые права 15-летней школьницы восстановили в Тюмени. Девушка отработала в салоне красоты три месяца уборщицей, но работодатель не оформил ей даже трудовой книжки. Теперь сделает это по решению суда, как и выплатит четыре тысячи рублей в качестве моральной компенсации, сообщает прокуратура Тюменской области.

Решение принято на основании проверки, которую провела прокуратура Ленинского округа, получив обращение от девушки и ее родителей. Установлено, что в свободное от учебы время школьница по устной договоренности работала уборщицей в салоне красоты. При этом, она трудилась по графику и получала зарплату. Но оформлять ее работодатель не собирался.

Кроме регистрации трудовой книжки, салон красоты обязали перечислить страховые взносы за отработанный школьницей период.

Решение суда в законную силу не вступило.

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# защита прав , прокуратура Тюменской области , трудовая книжка

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