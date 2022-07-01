Тюменцы могут подать заявки на четвертый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один миллиард рублей дополнительно выделили на проведение четвертого специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Прием заявок начнется 19 августа и продлится до 12 сентября, сообщают организаторы.

Стать участниками могут некоммерческие организации, за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений. Это могут быть коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, связанные с образовательными, культурными и просветительскими проектами, в том числе на Донбассе и на освобождаемых территориях.

Представленные проекты должны соответствовать одному из шести тематических направлений: "Гордимся", "Своих не бросаем", "Новые возможности", "Герои Донбасса – Герои России", "Мы вместе", "Культурный код".

Победителей определят до 31 октября.

Сроки реализации проектов – с 19 августа 2022 года по 31 декабря 2023 года, таким образом, продолжительность проектов-победителей может составить до 16 месяцев.

Напомним, Тюменская область вошла в число регионов-лидеров заявочной кампании второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив, отправив 160 заявок на участие.