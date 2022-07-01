Тюменцам рассказали, как избежать кражи денег с банковского счета

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В случае утери банковской карты ее необходимо сразу заблокировать, чтобы предотвратить снятие денег. А если после блокировки владелец карты обнаружит попытки снятия с нее денежных средств, то стоит обратиться в правоохранительные органы.

Об этом в интервью "Тюменской линии" рассказал начальник отдела гособвинителей - заместитель начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Анатолий Орлов. Он отметил, что кража денег с банковского счета остается одним из самых распространенных преступлений.

"Это может быть безналичный расчет с карты без ведома собственника. Также бывают случаи использования поддельных банковских карт. Кражу денежных средств злоумышленник может совершить, используя конфиденциальную информацию владельца – персональные данные, контрольную информацию или PIN-коды", - говорит он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Анатолий Орлов добавил, что кража денег с банковского счета – это тяжкое преступление. В соответствии с Уголовным кодексом РФ нарушителю может грозить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тыс. рублей. Также по решению суда с виновного могут взыскать сумму похищенных денег.

Любовь Голышева