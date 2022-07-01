В Ишиме за полгода мальчиков родилось больше, чем девочек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из 223 новорожденных за полгода в Ишиме, мальчиков - 125, а девочек - 98. В четырех семьях родились двойни, сообщает городская администрация.

Наиболее популярные в Ишиме имена при регистрации рождения среди девочек: Ксения, Мирослава, Дарья. Среди мальчиков лидируют Кирилл, Александр, Захар.

Редкие женские имена, которыми ишимцы назвали новорождённых в первой половине этого года, - Феврония, Эвелина, Васелина, а мужские – Прохор и Демид.

С начала 2022 года браки зарегистрировали 275 пар.