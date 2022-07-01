Рисунки юных тюменских художников выставят в креативном пространстве "Дом Ершова"

| Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Рисунки тюменских художников, победившие в первом фестивале детского творчества "Окно в сказку", выставят в креативном пространстве "Дом Ершова – территория сказок". Историческое здание на ул. Дзержинского откроют во второй половине 2023 года, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Внутри нового пространства будут интерактивные зоны, выставки, посвященные сказке "Конек-горбунок" и ее автору Петру Ершову, место для проведения мастер-классов, лекций и кинопоказов, сувенирный отдел и кофейня. Задействуют и зеленую территорию внутреннего двора. После благоустройства она станет площадкой для проведения мероприятий в летнее время.

Напомним, фестиваль-конкурс "Окно в сказку" стартовал в июне. Юные участники – ученики школ искусств Тюмени — рисовали композиции на тему народных сказок.