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Рисунки юных тюменских художников выставят в креативном пространстве "Дом Ершова"

Общество, 17:16 27 июля 2022

пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Рисунки тюменских художников, победившие в первом фестивале детского творчества "Окно в сказку", выставят в креативном пространстве "Дом Ершова – территория сказок". Историческое здание на ул. Дзержинского откроют во второй половине 2023 года, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Внутри нового пространства будут интерактивные зоны, выставки, посвященные сказке "Конек-горбунок" и ее автору Петру Ершову, место для проведения мастер-классов, лекций и кинопоказов, сувенирный отдел и кофейня. Задействуют и зеленую территорию внутреннего двора. После благоустройства она станет площадкой для проведения мероприятий в летнее время.

Напомним, фестиваль-конкурс "Окно в сказку" стартовал в июне. Юные участники – ученики школ искусств Тюмени — рисовали композиции на тему народных сказок.

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# дети , Конек-Горбунок , сказки , улица Дзержинского , художники

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