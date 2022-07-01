Юбилейный поезд Роспотребнадзора прошел через Тюмень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тематический пассажирский поезд "Россия", оформленный к 100-летию Роспотребнадзора, прошел через Тюмень 27 июля. В его составе – 11 брендированных вагонов с логотипом "100 лет Госсанэпидслужбе" и юбилейной эмблемой.

Поезд следует по маршруту Москва – Владивосток. Для пассажиров внутри вагонов размещены информационные плакаты о системе учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы, их достижениях и актуальных проектах.

Кроме этого, проводники предлагают путешественникам памятки-буклеты "Профилактика инфекционных заболеваний" или "Осторожно! Клещи!". Также всем туристам дарят мерч - ручки и блокноты.

Напомним, поезд пройдет через 14 российских городов по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире — 9 тыс. 288 км. Время в пути составит более 160 часов в одну сторону. Он будет курсировать до конца года.

Виктория Макарова