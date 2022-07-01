В Тюменской области впервые пройдет первенство России по баскетболу 3x3

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первенство России по баскетболу 3x3 среди команд юниоров и юниорок до 24 лет из восьми регионов впервые пройдет в Тюменской области. Соревнования состоятся на новой площадке Центра уличного баскетбола (ул. В. Гнаровской, 1) 29 и 30 июля, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Уже известно, что в первом отборочном этапе - турнир 3х3 U23 участвуют восемь мужских и пять женских команд из Москвы, Нижнего Новгорода, Орла, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Тюмени.

В составе женской команды Тюменской области выступят представительницы ТИУ - Катарина Рыль, Арина Долгих, Инна Брижак, а также представительница ТюмГУ Владилена Гопп.

В мужском турнире регион представят спортсмены ОСШОР - Данила Пауков, Михаил Алексеев, Богдан Бернацкий, Илья Карпенко, Кирилл Аношин.

Победители будут определяться по итогам каждого дня. Старт турниров в 10 часов. Второй отборочный этап состоится также в Тюмени 12 и 13 августа. На нем станут известны участники финальных игр, которые пройдут в Калининграде 2 и 3 сентября.