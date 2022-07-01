Казачий "Благовест" пройдет в Тюмени, на набережной Туры

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

XXIV фестиваль казачьей культуры "Благовест" развернется на набережной у "Конторы пароходства" 14 августа. Заявки принимаются до 7 августа, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Событие приурочено к году культурного наследия народов России и 78-й годовщине со дня образования региона.

"Фестиваль стал визитной карточкой казачества Тюменской области, принимая каждый год свыше 2000 участников, более 70 коллективов и отдельных исполнителей. Он наглядно иллюстрирует самобытность казачьей культуры и сохраняет ее уникальное богатое наследие", - подчеркнула помощник атамана отдельского казачьего общества региона Людмила Шабанова.

На празднике гостей познакомят с обычаями и традициями сибирских казаков, их вокальным и танцевальным репертуаром, продемонстрируют искусство фланкировки.

На интерактивных развлекательных площадках пройдут презентации обычаев, обрядов и традиций. Казачьи общества помогут публике проявить свои таланты и способности, попробовать себя в новом качестве.

Заявки можно направить по адресу: ул. Пристанская, 3б (штаб отдельского казачьего общества Тюменской области) или по электронной почте: irenakhan9614@gmail.com.