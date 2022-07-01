Трехлетняя девочка и двое взрослых пострадали в аварии в Тюменском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека, в том числе трехлетняя девочка, пострадали в аварии в Тюменском районе 29 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, на 314-м км трассы Екатеринбург - Тюмень столкнулись Nissan Almera и трактор. После столкновения трактор опрокинулся.

Пострадали 30-летняя женщина-водитель машины Nissan, ее трехлетняя дочь, которая перевозилась в детском автокресле, и 58-летний водитель трактора. Обстоятельства происшествия выясняются.