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Трехлетняя девочка и двое взрослых пострадали в аварии в Тюменском районе

Происшествия, 12:07 29 июля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека, в том числе трехлетняя девочка, пострадали в аварии в Тюменском районе 29 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, на 314-м км трассы Екатеринбург - Тюмень столкнулись Nissan Almera и трактор. После столкновения трактор опрокинулся.

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Пострадали 30-летняя женщина-водитель машины Nissan, ее трехлетняя дочь, которая перевозилась в детском автокресле, и 58-летний водитель трактора. Обстоятельства происшествия выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , дети

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