Четыре экспликации вошли в первый этап режиссерской лаборатории тюменского "Ангажемента"

| Фото: vk.com/theatre_angagement | Фото: vk.com/theatre_angagement

Четыре экспликации вышли в первый этап режиссёрской лаборатории "12+". Тема лаборатории 2022 года "Российская и советская подростковая проза", сообщает молодежный театр "Ангажемент".

"Экспертный совет прочитал очень много литературы, кроме заявок. Самое большое количество заявок пришло из Санкт-Петербурга, восемь заявок из театрального института имени Бориса Щукина, пять - из ГИТИСа, и четыре заявки из ЕГТИ. Из них эксперты выбрали только четыре, которые станут эскизами режиссёрской лаборатории "12+"", - рассказали организаторы лаборатории.

Финалистами стали: Антон Понаровский, экспликация "Крысолов", по одноимённой повести Александра Грина; Игорь Решетов - "Духи Фейсбука", по мотивам повести Е. Каретниковой "Вирта"; Сергей Сирин - "Дикая собака динго" по повести Рувима Фраермана; Виктория Шутова - экспликация "Так бывает" по роману Э. Веркина "Друг-апрель".

Финальный этап пройдёт на последней неделе сентября. 30 сентября пройдет просмотр эскизов.

Напомним, в тюменском театре "Ангажемент" в новом сезоне готовят к премьере семейный спектакль по повести Владислава Крапивина и комедию "Косые угодники".