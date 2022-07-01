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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец распространял ложную информацию о действиях российских военных

Происшествия, 20:21 29 июля 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

6 месяцев колонии поселения - такой приговор назначил суд жителю Тюмени за реабилитацию нацизма и распространение ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

Установлено что, 11 апреля 2022 года подсудимый под видом достоверных сообщений разместил в Интернете публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ.

Кроме того, не позднее 6 мая 2022 года подсудимый в рамках проекта "Бессмертный полк онлайн" оставил заявку с фотоизображением нацистского преступника на участие в публичной трансляции, посвященной 9 Мая.

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