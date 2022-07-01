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Население Тюменской области за год увеличилось на 5,2 тысяч человек

Общество, 09:46 30 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Население Тюменской области за год увеличилось на 5,2 тысяч человек

Более 13 тыс. граждан переехали из других регионов, 77 — из дальнего зарубежья.

Население Тюменской области стабильно растет. За год оно увеличилось на 5,2 тысяч человек. Сейчас в регионе проживает 1 млн 551,7 тыс. человек, об этом пишет издание "Вслух.ру" со ссылкой на Тюменьстат.

В ведомстве отмечают, что в январе-апреле в регион переехали 14 тыс. 848 человек. Основная часть — более 13 тысяч — прибыли из других регионов России. 1 тыс. 730 граждан — из стран СНГ, еще 77 граждан сменили место жительства в дальнем зарубежье в пользу Тюменской земли.

За четыре месяца в регионе родилось 5 тыс. 653 малыша. 2 тыс. 597 пар создали новые семьи. Год назад появилось на свет 5 тыс. 995 детей, сыграно 2 тыс. 107 свадеб.

С начала 2022 года управление ЗАГС Тюменской области зарегистрировало 8 тыс. 669 новорожденных. На свет появилась 91 двойня и две тройни. Самые популярные имена, которые дали новорожденным, - София и Артем.

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# население , Тюменьстат , численность населения

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