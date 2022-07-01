Девять нетрезвых водителей остановили инспекторы ГИБДД в Тюменской области 29 июля

| Фото: ГИБДД ТО | Фото: ГИБДД ТО

Девять водителей в состоянии алкогольного опьянения были отстранены от управления транспортом в Тюменской области за прошедшие сутки сотрудниками региональной Госавтоинспекции.

Так, утром 29 июля в центре Ялуторовска внимание автоинспекторов привлек внедорожник, который не доезжая до наряда ДПС, свернул на прилегающую улицу.

У 40-летнего водителя присутствовали признаки опьянения. По результатам его освидетельствования показания алкотестера составили 0,41 мг. алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Мужчина пояснил, что приехал из Тюмени в Ялуторовск к друзьям. В гостях выпил 1,5 литра пива, спать не хотелось, и он решил навестить ещ одного знакомого в Ялуторовске. На водителя оформлены административные материалы.