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Девять нетрезвых водителей остановили инспекторы ГИБДД в Тюменской области 29 июля

Происшествия, 14:55 30 июля 2022

ГИБДД ТО | Фото: ГИБДД ТО

Девять водителей в состоянии алкогольного опьянения были отстранены от управления транспортом в Тюменской области за прошедшие сутки сотрудниками региональной Госавтоинспекции.

Так, утром 29 июля в центре Ялуторовска внимание автоинспекторов привлек внедорожник, который не доезжая до наряда ДПС, свернул на прилегающую улицу.

У 40-летнего водителя присутствовали признаки опьянения. По результатам его освидетельствования показания алкотестера составили 0,41 мг. алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Мужчина пояснил, что приехал из Тюмени в Ялуторовск к друзьям. В гостях выпил 1,5 литра пива, спать не хотелось, и он решил навестить ещ одного знакомого в Ялуторовске. На водителя оформлены административные материалы.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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