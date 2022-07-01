Животным из приюта "Лучший друг" необходимы корма, игрушки и лекарства

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Cбор помощи животным из приюта "Лучший друг" объявили в Тюмени. Активисты принимают готовые заводские корма, крупы, лакомства, игрушки и медикаменты.

Мясные продукты безвозмездно поставляет один из заводов-изготовителей региона. "Нужен гарнир к мясу: крупы, которые можно сварить, - гречневая, перловая, пшенная геркулесовые хлопья, – уточнил в беседе с журналистом издания "Тюменская область сегодня" заместитель руководителя ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Соколов.

Очень радуются животные лакомствам (печенью, косточкам), игрушкам, что можно погрызть. Для щенков, которые только приучаются ко всему, подойдут ветошь и впитывающие пеленки.

В штаб "Молодой гвардии" необходимые для собак вещи приносят тюменцы всех возрастов. Пожилые люди делятся запасами круп, многие необходимые вещи дарят животным студенты и школьники. Приходят целыми семьями. Так, на днях учащийся начальной школы вместе с родителями передал приюту солидный запас консервированного полнорационного корма для взрослых собак всех пород.

Активисты приглашают всех желающих 1 августа в 11 часов приехать в приют "Лучший друг" по адресу: Тюмень, ул. Голышева 1/1, чтобы вручить подарки, помочь работникам по хозяйству и поиграть с собаками.

Более 10 лет тюменские молодогвардейцы помогают приюту. В 2021 году собрали 50 кг продуктов и вещей для животных.

К сбору помощи и передаче продуктов животным может присоединиться любой желающий. Для этого необходимо передать предметы ухода по адресу: ул. Володарского 47, штаб "Молодой гвардии". Сбор пройдет до 1 августа включительно.