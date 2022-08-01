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В Тюмени нашли двух детей, пропавших из СНТ "Малинка"

Происшествия, 10:17 01 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Брата и сестру 10 и трех лет, которые 31 июля ушли из дома в СНТ "Малинка", полицейские и волонтеры нашли в Тюмени. Об этом сообщили поисковый отряд "Регионспас" 1 августа.

Подробности не разглашаются в интересах несовершеннолетних.

Как рассказали "ИА "Тюменская линия" в региональном УМВД, никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось. С ними и их законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Отметим, что в ночь на 1 августа найден еще один ребенок 2014 года рождения, сообщение о пропаже которого также появилось 31 июля.

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# волонтеры , поиск детей , полиция

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