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Пострадавшая при пожаре на улице Федюнинского в Тюмени женщина - в тяжелом состоянии

Происшествия, 11:37 01 августа 2022

сообщество "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Состояние женщины, пострадавшей при пожаре на ул. Федюнинского, 19 в Тюмени вечером 31 июля, оценивается как тяжелое. Она находится в реанимации.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

"Вызов поступил в 21 часв 17 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 21 час 25 минут. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2, где диагностировали отравление продуктами горения. В настоящее время пациент получает все необходимое лечения в условиях отделения реанимации", — сообщила она.

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь повредил имущество на площади 3 кв. м. Пламя ликвидировали в 21 час 35 минут. Работало одно звено газодымозащитной службы. К тушению привлекались 24 человека личного состава.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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