Полпред и губернаторы УФО пообщаются с участниками кейс-форума "УТРО"

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Полпред президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор планируют принять участие в кейс-форуме "УТРО", который проходит в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа.

Представители власти обсудят на панельной дискуссии "Роль сообществ в государственной молодежной политике", сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе форума.

Встреча пройдет по четырем ключевым темам: сообщества и государства в цифровую эпоху; проблемы законодательного регулирования сферы молодежной политики и молодежных сообществ; создание "живых" сообществ и обеспечение их устойчивости; стратегии win-win в партнерстве государства и сообществ.

Посетить площадку планируют губернаторы Курганской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также заместитель руководителя Росмолодежи, исполнительный директор Фонда-оператора президентских грантов и другие.

Напомним, 60 человек из Тюменской области уже прибыли на форум "УТРО". К ним присоединились восемь ребят из Краснодона (ЛНР).

Виктория Макарова