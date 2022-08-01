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Полпред и губернаторы УФО пообщаются с участниками кейс-форума "УТРО"

Общество, 15:30 01 августа 2022

https://admtyumen.ru | Фото: https://admtyumen.ru

Полпред президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор планируют принять участие в кейс-форуме "УТРО", который проходит в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа.

Представители власти обсудят на панельной дискуссии "Роль сообществ в государственной молодежной политике", сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе форума.

Встреча пройдет по четырем ключевым темам: сообщества и государства в цифровую эпоху; проблемы законодательного регулирования сферы молодежной политики и молодежных сообществ; создание "живых" сообществ и обеспечение их устойчивости; стратегии win-win в партнерстве государства и сообществ.

Посетить площадку планируют губернаторы Курганской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также заместитель руководителя Росмолодежи, исполнительный директор Фонда-оператора президентских грантов и другие.

Напомним, 60 человек из Тюменской области уже прибыли на форум "УТРО". К ним присоединились восемь ребят из Краснодона (ЛНР).

Виктория Макарова

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# Александр Моор , Владимир Якушев , Краснодон , Форум Утро

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