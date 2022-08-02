Зарплата и стабильность в приоритете у тюменцев при выборе работы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зарплата, адекватное начальство и стабильность компании приоритетные факторы при выборе работы для тюменцев. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие работодателей и тюменцы.

Наиболее важным фактором при выборе работы соискатели называли высокий уровень оплаты труда - 61%.

На втором месте — адекватность начальства (37%), на третьем — стабильность компании (34%). Для 32% важны перспективы карьерного роста, для 28% — комфортная психологическая среда.

27% назвали важным фактором удобное расположение, 25% — перспективы личностного роста, 21% — интересные задачи.

Также, по данным SuperJob, для 16% тюменцев важны гарантии сохранения жизненного баланса, для 15% — эффективность систем управления.

10% респондентов ждут предложения достойного компенсационного пакет, 8% — возможности обучаться за счет работодателя. 6% важен имидж компании, 4% — корпоративная культура.

Мужчины чаще женщин называли наиболее важным фактором при выборе работы высокий уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста, интересные задачи. Женщины — комфортную психологическую среду, месторасположение компании.