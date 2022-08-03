В тюменском жилом районе Мелиораторов построят тротуары

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Служба заказчика Центрального административного округа Тюмени заключит контракт на разработку проектной документации по ремонту тротуаров по ул. 70 лет Октября и ул. Мелиораторов. Их включат в ближайшие планы по благоустройству, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Общественное пространство на ул. 70 лет Октября, 12, 14, 14а, 16, 18а, благоустройство которого было проведено в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", открыли на прошлой неделе. В минувшем году это городское пространство стало лидером в голосовании за дизайн-проекты благоустройства на федеральной платформе.