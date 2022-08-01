Спортшколы Тюменского района получили сертификаты на шахматный инвентарь

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"

Сертификаты на инвентарь для секций по шахматам вручили учреждениям спорта Тюменского района координатор проекта "Единой России" в УФО "Шахматы в школы и детские сады", депутат Государственной думы Анатолий Карпов и врио председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов. Встреча с преподавателями шахмат и любителями этой игры состоялась в с. Мальково, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Тюменская область занимает лидирующее положение по развитию шахматного движения. Все больше школ в регионе преподают шахматы. К осени их число должно приблизиться к 400, наша цель — охватить все", — сообщил Анатолий Карпов.

Благодаря партийному проекту в шахматы играют в школах и детских садах, на предприятиях, на площадках во дворах, секции открываются в спортивных клубах. Проект имеет несколько программ, среди них — "Шахматы в многодетные семьи": шахматный инвентарь вручают семьям с тремя и более детьми.

В Мальково шахматный стол и набор шахмат передали семье Герасимовых. Мама троих девочек рассказала, что ее дети с удовольствием играют в свободное время. "Благодаря подарку "Единой России" сейчас шахматы всегда будут под рукой. Меня радует увлечение детей, считаю, что шахматы положительно влияют на общее развитие, помогают научиться думать и концентрироваться, это пригодится и в школе, и в жизни", — поделилась она.

Такой же подарок получила семья Речкиных.

Глава Тюменского района Светлана Иванова сообщила, что в районе занимаются шахматами около 2 тыс. человек, из них более 1 тысячи — это дети. В рамках партпроекта "Шахматы в школы и детские сады" шахматы преподаются во всех 23 школах района. На старте проекта таких школ было девять.