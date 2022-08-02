Участок улицы 30 лет Победы в Тюмени останется перекрытым до середины августа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Срок перекрытия участка ул. 30 лет Победы от дома № 44 до дома № 62 (вдоль бульвара им. Николая Чукмалдина) в Тюмени продлен до 15 августа. Причина — выполнение работ по капремонту тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Схемы объезда: улицы 30 лет Победы, Николая Федорова.