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Участок улицы 30 лет Победы в Тюмени останется перекрытым до середины августа

Общество, 09:58 02 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Срок перекрытия участка ул. 30 лет Победы от дома № 44 до дома № 62 (вдоль бульвара им. Николая Чукмалдина) в Тюмени продлен до 15 августа. Причина — выполнение работ по капремонту тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Схемы объезда: улицы 30 лет Победы, Николая Федорова.

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# дорожные работы , перекрытие улиц

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