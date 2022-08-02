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Александр Моор поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

Губернатор, 08:40 02 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодно ряды Воздушно-десантных войск пополняют жители Тюменской области. Многие из них — участники боевых действий, удостоенные государственных наград.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ.

"На протяжении многих десятилетий воины-десантники с честью выполняют поставленные перед ними задачи. Вот и сегодня они в первых рядах защищают мирных жителей Донбасса, противостоят распространению нацизма и терроризма, отстаивают интересы России. Тюменская область гордится вами", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День ВДВ

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