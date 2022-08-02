Александр Моор поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодно ряды Воздушно-десантных войск пополняют жители Тюменской области. Многие из них — участники боевых действий, удостоенные государственных наград.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ.

"На протяжении многих десятилетий воины-десантники с честью выполняют поставленные перед ними задачи. Вот и сегодня они в первых рядах защищают мирных жителей Донбасса, противостоят распространению нацизма и терроризма, отстаивают интересы России. Тюменская область гордится вами", - сказал Александр Моор.