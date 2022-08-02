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В Тюменский медуниверситет поступили 333 абитуриента по целевой квоте

Общество, 10:30 02 августа 2022

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

333 абитуриента поступили в Тюменский медицинский университет по целевой квоте. Один человек зачислен без вступительных испытаний, три человека - по спецквоте, 28 человек - по особому праву, сообщает пресс-служба вуза.

К 1 августа абитуриенты подали в приемную комиссию 7 тыс. 800 заявлений. Самые популярные специальности у молодежи – лечебное дело и стоматология.

Приказ о зачислении лиц основного этапа бюджетного приема ожидается 9 августа. Календарь абитуриента опубликован здесь. Планируется, что в новом учебном году в Тюменском ГМУ к занятиям приступят 889 первокурсников.

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# абитуриенты , Тюменский медицинский университет

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