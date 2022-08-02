Самолеты авиакомпании Utair полетят из Тюмени в Иркутск с 3 сентября

| Фото: Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

Авиаперелеты из Тюмени в Иркутск начнутся с 3 сентября. Самолеты Utair будут летать по вторникам и субботам. Цена билета от 7 тыс. 53 рублей, сообщает компания.

Кроме того, из Иркутска можно будет улететь в Братск уже 3 августа. "Каждый год мы открываем в Сибири новые рейсы. Из Иркутска уже летаем в Красноярск и далее в Новосибирск и Сургут с удобными стыковками. Этим летом начали развивать авиасообщение внутри Иркутской области. Теперь у жителей Братска и ближайших к нему городов больше возможностей быстро добраться до областного центра", — говорит президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Билеты уже в продаже на сайте.