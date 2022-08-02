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Интересные факты о регионе предлагают рассказать жителям Тюменской области

Общество, 16:15 02 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс интересных фактов о Тюменской области, приуроченный к 78-й годовщине региона, стартовал в социальной сети ВКонтакте. Присоединиться к нему могут все желающие.

Как пояснили в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения субъекта, участникам нужно найти и опубликовать на своей странице во ВКонтакте интересные факты о Тюменской области. Это могут быть знаковые и необычные места, выдающиеся личности или интересные факты из истории региона.

"Опубликовать свои материалы нужно до 12 августа с хештегом #ДоброволецРегиона. После чего мы выберем самые интересные, авторы которых получат приятные сюрпризы. А пост с самым малоизвестным историческим фактом будет размещен в группе добровольческого движения Тюменской области", - рассказали организаторы.

Отметим, жители региона уже опубликовали первые заметки. Так, жительница Ишима Марина Дементьева рассказала о Тобольском кремле и единственной в регионе черной березе. А тюменка Елизавета Козина поделилась фактами об Ингальской долине и раскрыла секрет "нефтяной ухи".

Любовь Голышева

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# День области , конкурс , социальные сети

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