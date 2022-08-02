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Тюменец "приютил" в своей квартире 11 мигрантов

Происшествия, 18:15 02 августа 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

11 иностранцев зарегистрировал в своей квартире тюменец. В качестве вознаграждения мужчина получил за каждого прописанного 700 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Нарушение миграционного законодательства выявил участковый уполномоченный полиции.

Санкция ст. УК "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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# мигранты , уголовное дело

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