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Концентрация вредных веществ на ЗапСибНефтехиме остается в десятки раз ниже разрешенных значений

Общество, 12:35 02 августа 2022

sibur.ru | Фото: sibur.ru

"ЗапСибНефтехим" опубликовал данные мониторинга качества атмосферного воздуха за 1 и 2 августа. Концентрации вредных веществ в воздухе были не только не превышены, а оставались в границах значений в десятки раз ниже разрешенных.

"Данные экомониторинга воздуха за период с 1 августа (с 17.00) по 2 августа (до 09.00) подтверждают, что предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе были не только не превышены, а оставались в границах значений в десятки раз ниже разрешенных",- отмечается в сообщении.

По данным автоматического поста, максимальные значения (мг/м3) с 1 августа по 2 августа 2022 года: оксид углерода (СО) - менее 0,6, оксид азота (NO) - менее 0,03, диоксид азота (NO2) - 0,03 диоксид серы (SO2) - 0,01, углеводороды -суммарно 2,0, пыль общая (взвешенные вещества) - 0,03, превышений ПДК не зафиксировано.

Ранее ИА "Тюменская линия" сообщала, что 1 августа из-за кратковременной посадки напряжения персонал произвел штатное переключение полимерных производств "ЗапСибНефтехима", избыток углеводородов в технологической цепочке был безопасно утилизирован на факельных установках.

В настоящее время энергоснабжение восстановлено, ведутся работы по пуску полимерных производств.

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# ЗапСибНефтехим

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