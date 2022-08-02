Шерсть собаки стала причиной травмы глаза у жительницы Тюмени

| Фото: пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Собачья шерсть стала причиной травмы глаза у жительницы Тюмени. Помощь женщине оказали в областной больнице №2, сообщает пресс-служба учреждения.

Пациента обратилась с жалобами на сильное слезотечение, боль, жжение и чувство инородного тела в глазу, возникшие посреди ночи. При этом накануне вечером тюменку ничего не беспокоило. По словам женщины, она пыталась самостоятельно промыть глаз, но безуспешно.

При осмотре выяснилось, что причиной дискомфорта стали шерстинки собаки, проживающей в доме. Это привело к царапинам на глазу и слизистой века, рассказала врач-офтальмолог хирургического отделения № 3 ОКБ №2 Ирина Арефьева.

"В условиях приемного отделения провели под микроскопом удаление инородного тела и выполнили первичную хирургическую обработку поврежденного места. Тем самым сразу же облегчили состояние пациентки. Затем были назначены специальные препараты для заживления поврежденных участков. Сейчас здоровью пациентки ничего не угрожает", - отметила она.

Специалист напомнила, что в результате попадания в глаз инородного тела возможно развитие кератита, увеита, блефарита, конъюнктивита, в некоторых случаях и глаукомы, отслойки сетчатки, катаракты. Поэтому при ощущении инородного тела в глазу необходимо срочно обратиться за помощью к врачу.