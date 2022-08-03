Транзитных водителей о ремонте на Червишевской развязке в Тюмени предупредят через авторадио

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Водителей, которые едут через Тюмень транзитом, о ремонте на Червишевском тракте и объезде через северную часть Обхода, предупредят через автомобильные радиостанции. Такое решение принял начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в ходе рабочего совещания на развязке 3 августа.

"Работы в зоне ремонта будут разбиты на два этапа. Изначально планировалось отремонтировать и открыть к концу августа обе полосы движения одновременно. Сегодня принято решение сосредоточить работы на одной полосе и открыть по ней движение к середине августа. Вторую отремонтировать по графику к концу месяца", - рассказали в ГУСе.

Напомним, ремонт Червишевской развязке стартовал 5 июня. Уже отремонтированы четыре полосы. Оставшиеся две полосы в направлении ул. Мельникайте начали ремонтировать в 1 августа. Подрядная организация за два дня полностью демонтировала верхние слои асфальтобетона, сняла треть армированного защитного слоя гидроизоляции. Предстоит заменить гидроизоляцию и отремонтировать защитный слой.

Червишевская развязка - важный транспортный узел. Через него в сутки идёт от 40 до 80 тысяч единиц транспорта. С момента постройки в 2006 году капитального ремонта на путепроводе не проводилось. Менялись только верхние слои асфальтобетона.

Ремонт развязки организован в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".