В Тюмени задержан мужчина, пришедший с топором в магазин
Мужчина, громивший топором продуктовый магазин на Салаирском тракте в Тюмени 2 августа, задержан.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сотрудник пресс-службы управления МВД России по Тюменской области Александр Гилев.
Сообщение о том, что около 17 часов мужчина с топором пришел в магазин на Салаирском тракте, разгромил витрины, повредил несколько автомобилей посетителей, поступило в полицию 2 августа. Предположительно, злоумышленник был нетрезв. На место направили экипаж патрульно-постовой службы полиции, выехала следственно-оперативная группа.
"В настоящее время мужчина задержан, опрошен. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка его действиям", — добавил Александр Гилев.
Напомним, информация о разъяренном мужчине тиражировалась в социальных сетях.
Инна Пахомова