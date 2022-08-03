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В Тюмени задержан мужчина, пришедший с топором в магазин

Происшествия, 13:45 03 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчина, громивший топором продуктовый магазин на Салаирском тракте в Тюмени 2 августа, задержан.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сотрудник пресс-службы управления МВД России по Тюменской области Александр Гилев.

Сообщение о том, что около 17 часов мужчина с топором пришел в магазин на Салаирском тракте, разгромил витрины, повредил несколько автомобилей посетителей, поступило в полицию 2 августа. Предположительно, злоумышленник был нетрезв. На место направили экипаж патрульно-постовой службы полиции, выехала следственно-оперативная группа.

"В настоящее время мужчина задержан, опрошен. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка его действиям", — добавил Александр Гилев.

Напомним, информация о разъяренном мужчине тиражировалась в социальных сетях.

Инна Пахомова

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# задержание , полиция

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