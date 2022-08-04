Александр Сидоров расскажет о трудоустройстве многодетных родителей и молодежи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прямой эфир по вопросам трудоустройства уязвимых категорий населения и партнерства работодателей с органами службы занятости пройдет в Тюмени 9 августа. Спикером станет директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров, сообщает пресс-служба ЦУР Тюменской области.

Зрители узнают о том, как в регионе решается вопрос с трудоустройством многодетных родителей, людей с инвалидностью, молодежи и граждан предпенсионного возраста. Также Александр Сидоров расскажет о том, какие возможности дает работодателям партнерство с органами службы занятости и какие программы существуют для работников.

Трансляция начнется в 12 часов в сообществах департамента и ЦУР во ВКонтакте. Задать свой вопрос можно в прямом эфире или в комментариях под постом.