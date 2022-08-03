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Тюменский поисковый отряд "Кречет" работает в Тверской области до 19 августа

Общество, 18:09 03 августа 2022

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского

Тюменский военно-поисковый отряд "Кречет" проводит работу по поиску останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, в дер. Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области с 29 июля по 19 августа, сообщает областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

29 июля к работе приступила первая группа тюменского отряда и обнаружила первого бойца, а при нем – солдатский медальон, в котором могут содержаться фамилия, имя и отчество, место рождения и адрес родных. Медальон поисковики вскроют позже.

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2 августа к участникам "Кречета" присоединилась основная группа отряда. Совместно они будут вести поисковые работы еще две недели. 19 августа останки поднятых солдат Красной армии торжественно захоронят на воинском мемориале в дер. Брод.

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# Великая Отечественная война , поисковое движение

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