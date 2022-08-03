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Тюменцы узнали, что преступников привлекают геометки и фото в соцсетях

Общество, 16:58 03 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Геометки и фото в социальных сетях могут привлечь внимание мошенников, рассказал руководитель направления по детской онлайн-безопасности Лаборатории Касперского Андрей Сиденко на онлайн-встрече проекта "ИТ-среда" 3 августа.

Размещение личной информации в интернете может привести к краже данных, а после и денежных средств, отмечает федеральный эксперт.

"Ребенок со своей семьей собирается на отдых и выкладывает билеты на самолет. Можно было бы порадоваться, но с точки зрения мошенников, это означает, в данный момент дома никого нет. Злоумышленники могут воспользоваться ситуацией. Как он узнает, где ваша квартира? Ему помогут в этом геометки, которые вы могли оставлять на своих постах раньше", – поделился спикер.

Андрей Сиденко отметил, что не нужно публиковать в сети фото с паспортом, водительскими правами или иным документом, который удостоверяет личность. В кадр не должны попадать вещи, которые показывают уровень благосостояния семьи, личный автомобиль, где видно номер машины. Также важно не подключаться к публичному Wi-Fi без шифрования трафика и заходить в онлайн-банки, так как все это может привести к краже данных.

"Советую повышать уровень киберграмотности и кибергигиены по материалам доступным в интернете. И делать это нужно постоянно", - подчеркнул Андрей Сиденко.

Напомним, проект "IТ-среда" запустили в регионе для подготовки к IT-диктанту, который пройдет 13 сентября.

Виктория Макарова

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# кибербезопасность , мошенники

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