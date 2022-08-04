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Тюменцы могут получить до 300 тыс. рублей на проекты для старшего поколения

Общество, 16:44 04 августа 2022

добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте

Жителям Тюменской области предлагают поучаствовать в конкурсе практик работы со старшим поколением "Долголетие для всех". Заявки на участие принимают до 12 августа на сайте dolgoletie.er.ru, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Побороться за победу могут некоммерческие организации, общественные объединения и центры серебряного волонтерства. Победителя определит открытое народное голосование.

Экспертами конкурса станут специалисты, которые много лет работают с людьми старшего возраста, руководители благотворительных фондов и ассоциаций волонтерских центров. Они отберут лучшие проекты, вовлекающие людей старшего возраста в различные активности и позволяющие тиражировать наиболее удачные практики.

По итогам конкурса восемь федеральных победителей станут обладателями грантов на реализацию проектов. Один из них получит 300 тыс. рублей, трое – по 200 тыс. рублей, еще четверо – по 150 тыс. рублей.

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# гранты , социальные проекты

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