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В Тюменском районе откроют самый большой этнопарк в Сибири

Общество, 10:02 07 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первую очередь крупнейшего в Зауралье и Сибири этнографического парка-музея под открытым небом "Юрибей" откроют в д. Черная речка Тюменского района 9 августа.

"Этот этнопарк самый крупный в Сибири не потому, что он располагается на многих гектарах земли, а потому, что здесь представлены культура девяти народов Сибири. Пока открывается первая очередь проекта, где уже построены 4 этнографические деревни – ханты-мансийское стойбище, селькупское стойбище, ненецкое стойбище и казахский аул, где кроме традиционных атрибутов казахского аула, есть жилище алтайцев – аил. В планы второй очереди создания музея входит строительство еще 3-х этнодеревень – сибирско-татарского и русского подворья, а также, украинского хутора", - сообщают организаторы.

Это единственное в регионе место, где можно сразу и в одном месте познакомиться с традиционной материальной и духовной культурой ханты и манси, селькупов, ненцев, казахов и алтайцев.

Телефон для справок: 8-922-474-80-56.

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# глэмпинг , туризм , этнография

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