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В Тюменской области пресекли работу интернет-магазина синтетических наркотиков

Происшествия, 16:13 05 августа 2022

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15 лет тюрьмы грозит двум наркодельцам, продававшим наркотики через интернет-магазин в Тюменской области. Они готовились продать около одной тысячи доз синтетического наркотика в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В ходе обысков по месту жительства 23-летнего жителя Кургана и его 25-летней знакомой в тайниках полицейские изъяли около 150 г мефедрона, весы и упаковочные материалы, а также более 90 г гашиша.

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, они заключены под стражу.

Расследование продолжается.

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# УМВД России по Тюменской области

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