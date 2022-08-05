В Тюменской области пресекли работу интернет-магазина синтетических наркотиков

| Фото: скриншот видео 72.мвд.рф | Фото: скриншот видео 72.мвд.рф

15 лет тюрьмы грозит двум наркодельцам, продававшим наркотики через интернет-магазин в Тюменской области. Они готовились продать около одной тысячи доз синтетического наркотика в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В ходе обысков по месту жительства 23-летнего жителя Кургана и его 25-летней знакомой в тайниках полицейские изъяли около 150 г мефедрона, весы и упаковочные материалы, а также более 90 г гашиша.

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, они заключены под стражу.

Расследование продолжается.