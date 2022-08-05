Фотогалерея: Тюменская область отправила еще одну роту контрактников для службы в ВС

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добровольцы тюменских подразделений - саперного батальона "Тобол" и роты "Тайга" - отправились для проведения боевого слаживания на один из полигонов Минобороны РФ.

"Парни мотивированные, большая часть из них имеют боевой опыт. Также в составе две девушки, которые будут служить в медицинских подразделениях. Всем в добрый путь",- сказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.