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Фотогалерея: Тюменская область отправила еще одну роту контрактников для службы в ВС

Общество, 11:21 05 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добровольцы тюменских подразделений - саперного батальона "Тобол" и роты "Тайга" - отправились для проведения боевого слаживания на один из полигонов Минобороны РФ.

"Парни мотивированные, большая часть из них имеют боевой опыт. Также в составе две девушки, которые будут служить в медицинских подразделениях. Всем в добрый путь",- сказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# служба по контракту

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