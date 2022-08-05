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В Тюменской области исследовали 1 тыс. 180 готовых горячих блюд в школах

Общество, 15:26 05 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неудовлетворительные пробы школьного питания в прошлом учебном году составили менее 3 % от общего числа исследованных. Всего на школьных пищеблоках исследовано 1 тыс. 180 готовых горячих блюд, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Школьное питание оценивалось по ряду параметров: соблюдение температуры выдачи на раздаче и на столе у школьников, соответствие массы порций. Взято 29 проб готовых блюд по санитарно-химическим показателям, 326 проб - по микробиологическим показателям, 216 проб - на калорийность и полноту вложения, а также 78 проб - на содержание витаминов и минералов.

Неудовлетворительные пробы составили менее 3 % от общего числа исследованных проб. За выявленные нарушения законодательства при организации питания детей в организованных коллективах к юридическим и должностным лицам применены меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.

В течение 2021-2022 учебного года управление проверило 478 общеобразовательных организаций, 29 организаторов питания, один комбинат школьного питания, 110 поставщиков и производителей пищевой продукции. Во всех школа Тюменской области организовано горячее питание. Охват учащихся начальной школы горячим питанием составляет 100%.

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# горячее питание , Управление Роспотребнадзора , школьное питание

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