Александр Моор: Тюменская область вписала яркие страницы в историю страны и мира

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За 78 лет пути своими масштабными достижениями Тюменская область громко заявила о себе, вписала яркие страницы в историю страны и мира.

Об этом заявил губернатор Александр Моор, поздравляя земляков с днем образования Тюменской области.

Глава региона напомнил, что в середине прошлого века вокруг перспектив этой территории шли серьезные дискуссии и споры. Дальновидность, смелость, настойчивость и решительность многих людей, веривших в свою мечту и в эту землю, кардинально изменили ее будущее.

Сегодня их дело продолжается, верность лучшим традициям сохраняется, тюменцы твердо идут к поставленным целям, открывая новые точки роста.

"Нам удалось упрочить позиции в поддержке предпринимательства и улучшении делового климата, стать локомотивом продвижения крупного нефтегазового и нефтехимических кластеров. Мы удерживаем лидерство в сфере жилищного строительства и внедрения информационных технологий, обеспечиваем продовольственную безопасность и активно продвигаем свой уникальный туристический потенциал", - отметил губернатор.

По его словам, не только областная столица, а все города и села области включены в эти интенсивные процессы преобразования. Детские сады, школы, ФАПы и больницы, жилые дома и предприятия, индустриальные площадки, дороги и мосты, благоустроенные общественные пространства появляются в муниципалитетах, здесь также реализуются важные проекты в самых разных направлениях. Высокая оценка этой огромной работы - почетное второе место Тюменской области во всероссийском рейтинге качества жизни. В этом результате - труд, знания, идеи, талант всех жителей региона.

Впереди - реализация не менее масштабных задач и инициатив, в числе которых современные транспортные коридоры, реновация промышленного технопарка ДСК-500, Тюменский межвузовский кампус, открытие филиала центра "Сириус" "Новое поколение" и многие другие.

"Дорогие земляки! Желаю всем вам здоровья, созидательной энергии, профессиональных и личных успехов, из которых и складывается общий успех нашего региона! С праздником! С днем рождения Тюменской области!" - сказал Александр Моор.