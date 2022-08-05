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Занятия в образовательном кампусе технопарка в Тюмени продолжатся до октября

Общество, 17:29 05 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Образовательный кампус открыл технопарк в Тюмени. С августа по октябрь пройдут занятия, полезные как предпринимателям, так и горожанам, сообщает Тюменский технопарк.

8 августа специалисты расскажут, как подать заявку и получить инвестиции для проекта на "Инновик-2022". 9 августа специалисты помогут провести аудит жизни за 45 минут и расскажут об успешном выступлении. 11 августа эксперты поделятся нюансами того, как получить столичные преференции Сколково, не покидая Тюмени.

Подробное расписание мероприятий здесь.

Все вопросы по телефону: +7-912-920-88-08.

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# образовательный центр , технопарк

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