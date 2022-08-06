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Тюменский студсовет вошел в Топ-10 команд форума "Территория смыслов"

Общество, 09:36 06 августа 2022

vk.com/studsovet72 | Фото: vk.com/studsovet72

Студенческий совет Тюменской области вошел в Топ-10 команд страны по итогам промежуточного рейтинга Ассоциации молодежных правительств. Его представили на всероссийском форуме "Территория смыслов", который прошел в Солнечногорске с 25 июля по 1 августа, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

В ходе форума тюменцы приняли участие в панельных дискуссиях по управленческой стратегии и построению карьеры, прошли обучающие мастер-классы по современному лидерству. Итогом работы стала техническая карта по развитию университетского кампуса в городской среде.

Член Студенческого совета Тюменской области Елизавета Кубышкина поделилась впечатлениями о своем участии во всероссийском форуме.

"Мы перенимали опыт старших коллег. Рассказали участникам форума об опыте Тюмени в области взаимодействия с национальными диаспорами. Было приятно видеть реакцию аудитории, ведь те вещи, которые стали совершенно привычными для жителя Тюмени, оказывается, поражают даже представителей городов-миллионников", — рассказала она.

Добавим, форум состоял из семи смен: город, образование, бизнес, общество, безопасность, управление, политика и 15 клубов, охватывающих почти все сферы развития молодежной политики.

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# молодежь , форум

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